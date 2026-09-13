На фестивале молодежи показали фрагменты «Чебурашки 3»

Международный фестиваль молодежи 2026 стал площадкой для показа лучших отечественных фильмов. 13 сентября здесь показали кинофраншизу «Чебурашка» и презентовали фрагменты из третьей части. Она выйдет в прокат 1 января 2027 года.

«Символично представлять «Чебурашку» на Международном фестивале молодёжи. Здесь встречаются молодые люди из десятков стран, с разным языком и традициями. И сам Чебурашка удивительным образом говорит ровно об этом: как совершенно разные люди могут знакомиться, становиться ближе и находить общее», – отметил креативный продюсер и сценарист фильмов «Чебурашка» Василий Куценко.

В кинопоказе приняла участие актриса Марина Коняшкина, которая сыграла в картине Любу, жену садовника Гены в молодости.

«Я очень рада сегодня быть здесь и увидеть этот фестиваль своими глазами. И очень приятно что наш Чебурашка уже не просто любимый герой из кино, но и настоящий символ дружбы и взаимопонимания», – рассказала Марина Коняшкина.

Напомним, что международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. В программе: кинопоказы, спортивные активности, лекции, семинары и обучающие лекции и интенсивы.