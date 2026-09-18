Юра Борисов отправился в космос. В Москве представили «Девятую планету»

В московском киноцентре «Октябрь» снова столпотворение — здесь прошла очередная кинопремьера, которая, правда, выбивалась из общего ряда. Так называемая твердая фантастика — редкий гость на наших больших экранах, и поэтому фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум вызвал закономерный интерес не только у тех, кто причастен к его созданию.

Сюжет «Девятой планеты» может напомнить о фильме «Вспомнить всё» со Шварценеггером — вольной экранизации рассказа Филипа К. Дика. Главный герой — обычный автомеханик Дима Хруст (Борисов), которому иногда снятся странные сны. В них он вспоминает свою службу на необычной Девятой планете, где расположена база землян, вспоминает своих сослуживцев, а также девушку Полину (Старшенбаум), которую когда-то спас. Сны очень похожи на обычные воспоминания, но память Димы окончательно просыпается лишь тогда, когда он встречает Полину в реальной жизни.

Кадр из фильма «Девятая планета». Фото: компания «Централ Партнершип»

Фильм на красной дорожке представляли не только звезды «Девятой планеты» — например, пришел режиссер Владимир Бортко. Но главными всё же были звезды, которые снялись в картине.

Алексей Серебряков признался, что не является любителем жанра фантастики, но сказал, что ему как артисту было интересно поработать с этим материалом.

Кадр из фильма «Девятая планета». Фото: компания «Централ Партнершип»

Юра Борисов пришел на премьеру с женой Анной Шевчук, но за «Девятую планету» отдувался рядом с партнершей по картине Ириной Старшенбаум — у них получилась любопытная пара, в которой гладкая лысина актера резко контрастировала с пышной шевелюрой актрисы. Борисов, как настоящий джентльмен, периодически делал пасы Старшенбаум — например, в каверзном вопросе о багаже, который стоит собрать для путешествия в космос: мол, Ира долго может перечислять, что ей понадобится. А на вопрос о том, готов ли он сам отправиться на Девятую планету, среагировал моментально — покупайте билет.

Кадр из фильма «Девятая планета». Фото: компания «Централ Партнершип»

Конечно, Борисов считается центральной звездой «Девятой планеты» — у него главная роль, именно он забирался на вершину павильона «Космос» на ВДНХ в рамках промо-кампании картины. К тому же он один из самых известных актеров России нового поколения — у него были роли во многих популярных фильмах, в том числе он сыграл главного героя в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Борисов хорошо известен и западным кинематографистам — после драмы Шона Бейкера «Анора» он был номинирован на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA как лучший актер второго плана. Правда, конкуренты обошли его в погоне за этими наградами, но сейчас Борисова активно приглашают в различные проекты за границей — например, он сыграет в фильме «Арена», которую снимет Сальма Хайек.

Но пока его внимание сосредоточено на продвижении «Девятой планеты», которая появится в российских кинотеатрах на следующей неделе, 24 сентября.