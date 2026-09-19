Вертикальные сериалы: что это, почему вошли в моду и где смотреть

Вертикальный сериал — самостоятельный формат, а не обрезанная версия обычного шоу. Его снимают в портретном соотношении 9:16, чтобы зритель держал телефон одной рукой. Серии длятся от 40–50 секунд до нескольких минут, но история может растягиваться на десятки эпизодов. В Китае микродрамы уже обгоняют кинопрокат по доходам, а российская аудитория таких проектов быстро увеличивается.

Чем вертикальный сериал отличается от обычного?

Генеральный директор Wink Антон Володькин объясняет, что такие сериалы помогают занять время в дороге или очереди: пару эпизодов можно посмотреть даже между остановками. Фото: istockphoto.com

Главное в вертикальной драме — динамика. Сценарий не тратит время на долгое вступление: конфликт возникает почти сразу. Почти каждая серия завершается на самом интересном месте, поэтому зритель автоматически включает следующую. Этот приём многие называют главной причиной «залипания»: даже если история кажется странной, остановиться трудно.

Сюжеты чаще всего крутятся вокруг романтики: измены, фиктивные браки, богатые наследники, семейные тайны, месть. Но жанры постепенно расширяются — появляются комедии, триллеры и даже ужасы.

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Где смотреть вертикальные сериалы в России?

Российский рынок микродрам активно развивается. С начала 2025 года число пользователей специализированных сервисов выросло в четыре раза, а среднее время просмотра — в 2,3 раза. Основная аудитория — люди 26–45 лет.

Среди зарубежных приложений, доступных в России, выделяют ShortTV, DramaBox, MoboReels и ReelShort. ShortTV показывает самый заметный рост: аудитория увеличилась в 10 раз. DramaBox прибавил 70%, а MoboReels — сразу в 13 раз. Именно через такие приложения китайские микродрамы и получили мировую популярность.

Российские платформы тоже включились в гонку. Wink открыл раздел «Сторис», где собрано 44 вертикальных проекта — среди них «Луна для оборотня», «Амнезия любви не помеха», «Беременна от отца моего бывшего», «Мой тайный принц» и другие. Генеральный директор Wink Антон Володькин объясняет, что такие сериалы помогают занять время в дороге или очереди: пару эпизодов можно посмотреть даже между остановками.

Вертикальные сериалы попали в привычку смотреть видео урывками. Люди листают TikTok, Reels и VK Клипы, поэтому короткие эпизоды в телефоне воспринимаются естественно. Фото: istockphoto.com

IVI стал первой крупной OTT-платформой в России, которая добавила в мобильное приложение отдельный раздел вертикальных мини-драм. Сейчас там 58 проектов с профессиональной русской озвучкой, и каталог будет расти.

Отдельно стоит платформа «Сторис» от Национальной Медиа Группы (НМГ) — первая в России специализированная площадка для вертикальных сериалов. Она запустилась в тестовом режиме в апреле 2025 года, в библиотеке уже больше 100 проектов. Оригинал НМГ «Беременна от олигарха» посмотрели в десять раз больше, чем топовые зарубежные сериалы на платформе. В 2026 году вышли «Босс на одну ночь», «Гол прямо в сердце», «Близняшки. Борьба за наследника», «Бывшая по вызову» и «Тайна бездомного миллиардера». НМГ также первой вывела микродрамы в телеэфир: на канале «ЧЕ!» появился слот «Люби вертикально».

Ещё один оригинальный проект, «Пленница страсти», доступен на «Сторис» по модели GVOD: первые десять серий бесплатны, а дальше нужно купить виртуальные монеты или оформить подписку.

Российские авторы продолжают экспериментировать с жанрами. В сентябре 2026 года эксклюзивно в «ВК Клипах» вышел вертикальный шортс-сериал «УИК-2026: Избирательная комедия» — десять эпизодов по три минуты, которые показывают избирательный процесс в формате ситкома.

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Почему формат стал таким популярным?

Вертикальные сериалы попали в привычку смотреть видео урывками. Люди листают TikTok, Reels и VK Клипы, поэтому короткие эпизоды в телефоне воспринимаются естественно. Человек едет в метро или автобусе, у него есть пара минут, он смотрит эпизод, свайпает вверх, при необходимости ставит паузу и потом продолжает с того же места.

Источники: trends.rbc.ru, rg.ru, nmg.ru