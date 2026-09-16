Сказка для Ивана и возвращение «Сумерек». Что смотреть в кино с 17 сентября

В прошлые выходные российский прокат захватил американский мультфильм «Хитрый Койот», который смог опередить и отечественную полнометражную анимацию про Лунтика, и сказку «Последний богатырь. Колобок». Лучшим же новым релизом был фильм Алексея Пиманова «Охота на императора», который смог добраться до четвертой строчки рейтинга. Но в уикенд с 17 по 20 сентября ситуация, скорее всего, поменяется — выходит фильм Алексея Нужного про Ивана, который попал в сказку, а зрителей постарше ждет перезапуск истории любви Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена.

«Как Иван в сказку попал», реж. Алексей Нужный

Режиссер Алексей Нужный делал популярные сериалы, отметился в альманахе «Ёлки», а пару лет назад снял современную версию «Бременских музыкантов», которые стали одними из лучших релизов «новогодней битвы» в январе 2024-го, а затем заняли второе место и по итогам года. Его новая работа — тоже сказка. Главный герой — мальчик Иван (Мирон Проворов), который в сказки не верил, но внезапно оказался именно в них, то есть там, где есть царевичи и заколдованные лягушки, где богатыри дерутся со Змеем Горынычем. В общем, там, где чудеса и леший бродит. Ну а чтобы выжить, Ивану нужно совершить настоящий подвиг. В ролях также заняты Мария Аронова, Ирина Горбачёва, Пелагея, Виктор Бычков, Никита Кологривый, Виталия Корниенко и другие актеры.

«Мой Север», реж. Юлия Крылова

Ещё одна народно-фэнтезийная картина, но по мотивам легенд народов российского Севера. Боги саамов Мяндаш и Ябме сражаются уже тысячу лет, но в наше время в эту схватку оказывается вовлечен обычный инженер Виктор, который способен всё изменить. У него есть и личный мотив — он должен спасти свою дочь, а для этого ему придется вспомнить о старой дружбе. В ролях снялись Александр Константинов, Дарья Екамасова и другие актеры.

«Сумерки», реж. Кэтрин Хардвик

В 2008 году этот фильм выглядел как «Гарри Поттер» для более взрослой аудитории. В «Сумерках» были вампиры и оборотни, которые столетиями скрываются от людей, была история любви — обычная девушка Белла Свон влюбилась в вампира Эдварда из клана Калленов, а ей симпатизирует оборотень Джейкоб. Сходству двум франшизам добавило то, что Эдварда сыграл Роберт Паттинсон — Седрик Дигори из четвертой части «поттерианы». Роль Беллы прославила молодую актрису Кристен Стюарт, да и сыгравший Джейкоба Тейлор Лотнер тоже обзавелся большой армией поклонников. «Сумерки» — это экранизация первой части тетралогии Стефани Майер; затем вышли фильмы и по остальным романам серии.

«Курьер», реж. Скотт Во

Остросюжетный триллер из Америки про курьера Хэнка, который должен за три часа доставить донорский орган для семилетней девочки. Правда, ему будут мешать главарь преступной группировки и его подручные, которым тоже нужен ценный груз, но главный герой наверняка справится с заданием. Снявший этот фильм режиссер Скотт Ву известен по картине «Неудержимые 4», а исполнитель главной роли Алан Ричсон снимался в «Форсаже 10» и в «Министерстве неджентльменских дел».

«Натиск», реж. Адам Вингард

«Натиск», реж. Адам Вингард. Кадр из фильма

Когда-то Селеста служила в армии снайпером, но сейчас она мать-одиночка с ПТСР. И ей приходится снова взять в руки оружие, чтобы спасти дочь от генетически модифицированных суперсолдат. В чем-то стандартный сюжет, который примечателен только тем, что главный герой — женщина, которую сыграла Адриа Архона, известная по ролям в сериалах «Настоящий детектив», «Благие знамения», «Андор».