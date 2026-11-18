Американская актриса Кристен Стюарт может исполнить роль злодейки в новом фильме о Джеймсе Бонде, главную роль в котором сыграет Роберт Паттинсон. Ее имя появилось в списке потенциальных кандидатов, составленном изданием Variety.

Стюарт и Паттинсон ранее вместе снимались в саге «Сумерки». По данным издания, поклонники франшизы стали предлагать кандидатуру актрисы после появления информации о возможном назначении Паттинсона на роль агента 007.

В список Variety также вошли Анджелина Джоли, Киллиан Мерфи, Брэд Питт, Том Хиддлстон и Тимоти Шаламе.

16 ноября компания Amazon MGM сообщила, что Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Джеймса Бонда. Он сменит Дэниела Крейга, который играл суперагента с 2006 по 2021 год. Последний фильм с его участием — «Не время умирать» — вышел в 2021 году.

Ранее в первой части фильма «Сумерки» 2008 года обнаружили сцену, предсказавшую роль Паттинсона в фильме о Бонде.