Гостюхин без прав, Галкин за рулем. 5 фактов о сериале «Дальнобойщики»

К началу нулевых российская сериальная промышленность окончательно встала на ноги. После первых опытов начала девяностых — вроде «Клубнички» или «На углу, у Патриарших» — зрители увидели и полюбили питерских «ментов» из сериала «Улицы разбитых фонарей», после успеха которых начался бум на многосерийные проекты о полицейских и представителях других правоохранительных органов, а также о криминале — появились, к примеру, «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности» и «Бандитский Петербург». Но киношники пробовали и другие темы — сериал «Простые истины» стал дебютом для многих молодых актеров, а «Граница. Таежный роман» напомнил о мастерстве заслуженного режиссера Александра Митты. Но отдельной строкой вписал себя в историю отечественного телевидения сериал «Дальнобойщики», премьера которого состоялась в сентябре 2001 года.

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Сюжет сериала не слишком сложный. Опытный водитель большегруза Фёдор Иванович (Владимир Гостюхин) получает в напарники молодого шофера Сашка (Владислав Галкин). Поначалу они не могут поладить, но различные испытания, которые выпадают на их долю на дорогах девяностых — наезды бандитов и прочие неприятности, — сближают представителей разных поколений. В иностранном кино жанр подобных фильмов называется «бадди-муви», и сюжет в них строится как раз на противопоставлении опыта и молодого задора. Применение этого приема в российских реалиях, пожалуй, и предопределило успех фильма. Было снято два сезона — в первом было 20 серий, во втором — 12. Через несколько лет зашла речь о продолжении, но Галкин скончался в 2010-м, и третий сезон пришлось делать без него — эти эпизоды были показаны в 2012 году.

Ну а создание «Дальнобойщиков» происходило почти в авральном порядке, хотя на какие-то необходимые вещи времени авторам и актерам хватило.

1. Гостюхин без прав

Конечно, никто не предполагал, что выбранные актеры будут мастерские водить огромные машины, но Владимир Гостюхин, известный по фильмам Вадима Абдрашитова и Никиты Михалкова, как оказалось, никогда не имел водительских прав, хотя в картине «Урга — территория любви» он играл как раз водителя грузовика. Пришлось срочно исправлять этот недочет — права Гостюхин получил, но за рулем чувствовал себя по-прежнему неуверенно, поэтому в тех сценах, где требовалось крутить баранку по-настоящему, на водительское место в кабине отправлялся Галкин. Впрочем, таких сцен было немного — это особенности кинопроцесса; для съемок «на натуре» герои Гостюхина и Галкина сидели в отдельной кабине автомобиля, установленной на трейлере, — так достигался эффект присутствия. Но и порулить большегрузом актерам удалось, но под контролем водителя-испытателя Райхата Хуснуллина, поставившего все трюки в фильме.

Владимир Гостюхин в сериале «Дальнобойщики»

2. Одна кабина и два КАМАЗа

Машины, кстати, в сериале снимались настоящие — это два почти одинаковых КАМАЗа, которые были предоставлены автозаводом (Хуснуллин был представителем завода). Но именно что почти — поэтому внимательные зрители могут заметить, что в разных кадрах в автомобиле главных героев — разный цвет обшивки сидений, а иногда куда-то девается статуэтка крылатой богини Ники, которая была талисманом Федора Иванова и Сашка. Разнообразия добавляла и та самая кабина для съемки крупных планов, интерьер в которой тоже отличался от интерьера других автомобилей. Впрочем, это особенности сериального производства в то время — первый сезон снимался очень быстро, съемочная группа уложилась в полгода, а на приведение кабин к общему знаменателю, возможно, просто не хватило бюджета.

3. Сериал снимали на одной дороге

Хотя по сюжету два шофера с Балашихинской автобазы колесят по всей стране, в реальности все дорожные сцены в первом сезоне снимали в Московской области, в окрестностях Волоколамска, а местные дороги и пейзажи изображали и Украину, и Сибирь. Поэтому в тех сериях можно увидеть, как КАМАЗ главных героев проезжает одно и то же место, хотя по сюжету давно уехал очень далеко. Впрочем, зрители сериала на такие мелочи внимания не обращали. Ну а в следующих сезонах авторы сериала немного расширили географию — часть сцен снята в Калужской области, у города Таруса, а в некоторых сценах можно увидеть Серпухов и Протвино.

Кадр из сериала «Дальнобойщики»

4. Два близнеца в одном КАМАЗе

Второй КАМАЗ достался настоящим близнецам — актеры Виктор и Вадим Яцуки были братьями и в реальной жизни. Они, кстати, тоже не особо дружили с большими автомобилями, но и экранного времени у них было поменьше, поэтому в сериале они просто держали руки на руле, но управление им не доверяли. Яцуки в кино почти не снимались — оба брата работали в московском Театре на Покровке; Виктор умер в 2012 году, Вадим пережил его на три года.

Вадим Яцук и Виктор Яцук в сериале «Дальнобойщики»

5. «Екарный бабай» от режиссера

Фирменная фраза героя Гостюхина появилась в сериале не по воле сценаристов. Так режиссер Юрий Кузьменко выражал своё отношение к каким-либо проблемам во время съемок, актер подсмотрел и подслушал — и предложил использовать её для завершения образа Федора Ивановича. Сам Гостюхин, кстати, мог и не сыграть в «Дальнобойщиках» — он был актером старой школы, которые тогда относились к работе в сериалах с недоверием. Но создатели сериала наудачу отправили ему сценарий — и Гостюхин всё же согласился, поскольку посчитал, что Федор Иванович похож на него самого.