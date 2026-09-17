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Между страницами старых книг нашли отрывок «Одиссеи» возрастом 1700 лет

pixabay.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

В коллекции Утрехтского университета обнаружили редкий фрагмент «Одиссеи» Гомера, созданный около 1,7 тыс. лет назад. Об этом сообщает Live Science, перевел aif.ru.

О ценной находке сообщил специалист по греческой литературе из Университета Радбауда Марк де Крей. Изучая раннехристианские и греко-римские манускрипты, приобретенные библиотекой в середине XX века, ученый наткнулся на фрагмент пергамента размером 6,6 на 7,7 сантиметра. На нем сохранились стихи из 12-й книги «Одиссеи», описывающие эпизод, в котором спутники главного героя вопреки предупреждениям убивают священный скот бога солнца Гелиоса.

По мнению исследователя, артефакт изначально являлся частью карманного пергаментного кодекса, созданного на территории Фаюмского оазиса в Египте. Маленький отрывок уцелел благодаря тому, что находился в середине книги и был защищен другими страницами. За всю историю ученым удалось обнаружить лишь около 30 подобных фрагментов. Подробный анализ манускрипта вошел в новое научное исследование, посвященное греко-римским текстам из коллекции университета.
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