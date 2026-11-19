Американская актриса Мэрилин Монро заняла первое место в списке величайших кинозвезд всех времен, составленном журналом Variety. В рейтинг вошли 103 человека.

При составлении перечня редакторы учитывали прежде всего актерское мастерство, но также опирались на личные впечатления. В список попали представители 14 стран, при этом большинство участников — 77 человек — из США.

Авторы рейтинга отметили, что талант Монро часто недооценивают, хотя она была гораздо более разноплановой актрисой, чем принято считать. В публикации также подчеркнули, что в список включали артистов, способных притягивать внимание зрителей своей харизмой.

Второе место занял Хамфри Богарт, третье — Чарли Чаплин. В первую десятку также вошли Джек Николсон, Кэтрин Хепберн, Сидни Пуатье, Марлон Брандо, Том Круз, японский актер Тосиро Мифунэ и Барбра Стрейзанд.

Среди других известных артистов в рейтинге — Клинт Иствуд, Джулия Робертс, Том Хэнкс, Шон Коннери, Одри Хепберн, Мерил Стрип, Брэд Питт, Аль Пачино, Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

В список также включили молодых звезд, в том числе Роберта Паттинсона, Тимоти Шаламе, Кристен Стюарт и Зендею.

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