Лариса Долина ответила хейтерам после призыва уйти со сцены

Народная артистка России, певица Лариса Долина ответила хейтерам на призывы уйти со сцены из-за возраста, пишет «Лента.ру».

Артистка назвала себя богатым человеком, несмотря на попытки мошенников «оставить ее ни с чем». Своим главным богатством Лариса Долина назвала друзей и близких, творчество и веру в людей.

Она заявила о причастности к появлению нового поколения звезд на российской сцене, назвала это своим ответом всем, кто ждет ее ухода со сцены.

«У меня очень богатая творческая жизнь, я до сих пор востребована. К сожалению для тех, кто пишет, что я старуха и мне не место на сцене», — ответила критикам 71-летняя Долина.

Ранее Лариса Долина раскрыла, когда завершит карьеру.