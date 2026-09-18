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Коллеги рассказали о последних днях актера из «Кадетства» Куликова

Соцсети
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Заслуженный артист России Аркадий Куликов, известный по роли в сериале «Кадетство», до последнего старался приходить в Тверской кукольный театр, несмотря на перенесенный инсульт. Об этом aif.ru рассказали его коллеги.

Аркадий Куликов скончался в возрасте 76 лет. Причиной смерти, предположительно, стали последствия инсульта. Точная причина смерти еще устанавливается.

«Полгода я не видела его вживую. Он не приходил, потому что болел. Но до этого старался всегда приходить. Аркадий Анатольевич ходил уже с тросточкой, но всегда навещал нас, интересовался, как мы, какие спектакли ставим. Он приходил на премьеры до последнего», — рассказала актриса Тверского кукольного театра Ольга Брузе.

Она поделилась, что Куликов был предан искусству и театру.

«Так же он был предан и актерам, друзьям. Мы для него были не просто коллеги, но и друзья. Наверное, даже в первую очередь друзья», — добавила Брузе. 
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