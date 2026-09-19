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В Москве показали «Девятую планету» - новый фильм с Юрой Борисовым

Актер Юрий Борисов и его жена Анна Шевчук.
Актер Степан Арбузов.
Актриса Наталья Рудова.
Композитор Марк Дорбский с супругой актрисой Валерией Ланской.
Актриса Ирина Старшенбаум.
Режиссер Николай Рыбников.
Актриса Екатерина Строгова.
Актриса Светлана Степанковская.
Актер Игорь Грабузов.
Актер Юрий Борисов и его жена Анна Шевчук.
Актер Юрий Борисов и его жена Анна Шевчук.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Степан Арбузов.
Актер Степан Арбузов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Наталья Рудова.
Актриса Наталья Рудова.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Композитор Марк Дорбский с супругой актрисой Валерией Ланской.
Композитор Марк Дорбский с супругой актрисой Валерией Ланской.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Ирина Старшенбаум.
Актриса Ирина Старшенбаум.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Режиссер Николай Рыбников.
Режиссер Николай Рыбников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Екатерина Строгова.
Актриса Екатерина Строгова.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Светлана Степанковская.
Актриса Светлана Степанковская.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Игорь Грабузов.
Актер Игорь Грабузов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Юрий Борисов и его жена Анна Шевчук.
Актер Юрий Борисов и его жена Анна Шевчук.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Степан Арбузов.
Актер Степан Арбузов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Наталья Рудова.
Актриса Наталья Рудова.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Композитор Марк Дорбский с супругой актрисой Валерией Ланской.
Композитор Марк Дорбский с супругой актрисой Валерией Ланской.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Ирина Старшенбаум.
Актриса Ирина Старшенбаум.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Режиссер Николай Рыбников.
Режиссер Николай Рыбников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Екатерина Строгова.
Актриса Екатерина Строгова.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Светлана Степанковская.
Актриса Светлана Степанковская.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Игорь Грабузов.
Актер Игорь Грабузов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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