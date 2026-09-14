От театра до ИИ. Опубликована деловая программа Форума объединённых культур

Опубликована деловая программа со спикерами XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. В программу вошли ключевые мероприятия, тематические сессии и дискуссии с участием ведущих российских и зарубежных деятелей культуры, представителей органов государственной власти, профессионального и экспертного сообщества.

Широкий круг вопросов

В 2026 году организатором Форума выступит Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Администрации Санкт-Петербурга.

«Форум объединённых культур стал важным пространством для содержательного международного диалога, основанного на уважении к культурному многообразию, исторической памяти и традиционным ценностям. В этом году деловая программа охватывает широкий круг вопросов – от сохранения культурного наследия и развития театра, кино, музыки и музейного дела до осмысления возможностей и рисков, связанных с внедрением новых технологий. Уверена, что профессиональный обмен опытом и открытая дискуссия позволят сформировать новые подходы к развитию культуры и укреплению гуманитарного сотрудничества», – отметила заместитель председателя Правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур Татьяна Голикова.

Деловая программа форума отражает важные векторы развития современной культуры – от защиты наследия и расширения гуманитарного сотрудничества до осмысления роли технологий в ИИ в творческих индустриях. В её структуру включены тематические блоки: «Музыкальная культура», «Кино», «Медийная культура», «Музеи», «Путь объединённых культур и технологий к культурному коду будущего», «Культурный суверенитет в XXI веке», «Культурное наследие: традиции и современность», «Цирк», «Театр», «Образование в сфере культуры», а также молодёжная и внесекционная программы.

«Деловая программа форума показывает масштаб тем, которые сегодня формируют культурную повестку. Для нас принципиально важно, чтобы форум не только объединял представителей разных направлений культуры, но и позволял обсуждать практические вопросы международного взаимодействия, сохранения культурной идентичности, развития регионов и применения новых технологий. Культура остается одним из наиболее устойчивых инструментов диалога между странами, а форум создает возможности для формирования новых профессиональных связей и совместных проектов», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур Антон Кобяков.

Место профессионального разговора

Среди главных мероприятий – сессия под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации – председателя Организационного комитета Форума объединенных культур Татьяны Голиковой, Координационный совет по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации и торжественная церемония вручения Эрмитажной премии.

В треке «Музыкальная культура» пройдут сессии о привлечении молодёжи к классической музыке, международных конкурсах и гастрольной деятельности филармоний, а также торжественное собрание к 10‑летию Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова». Кинематографический трек включит дискуссии о кооперации платформ и проката, совместных проектах, ИИ в кино и формировании единого кинопространства СНГ.

В направлении «Медийная культура» обсудят образ отца в многонациональной культуре и медиа. Блок о культурном наследии и суверенитете охватит темы этики реставрации, цивилизационного диалога, миротворчества и развития Арктики. А взаимодействию культуры и технологии в программе отведено отдельное внимание. Так, запланированы сессии о рисках и преимуществах новых технологий, региональном культурном коде, ИИ в музыке и его применении в сфере наследия. Тема ИИ также прозвучит в дискуссиях по кино, театру, музейному делу и молодёжной программе.

«Для нас важно, чтобы форум был, прежде всего, местом профессионального разговора тех, кто каждый день работает в сфере культуры. Поэтому в программе большое внимание уделено вопросам подготовки кадров, творческого образования, поддержки молодых специалистов, развития учреждений культуры и передачи профессионального опыта новым поколениям. Именно такой прямой обмен между признанными мастерами, руководителями ведущих учреждений и молодыми участниками позволяет обсуждать не только сегодняшние задачи отрасли, но и то, какой будет культура завтра», – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Сессии и дискуссии

В театральном блоке форума обсудят вектор развития отрасли, в том числе стратегию до 2035 года, роль театральных объединений в международном сотрудничестве и значение театра для сохранения культурной идентичности. В направлении «Цирк» обсудят роль цирка как культурного моста и влияние современных технологий на цирковое искусство. Молодёжная программа включает сессии о взаимодействии молодых художников с ИИ, диалоге творческих союзов с молодёжью и роли культуры в формировании здорового образа жизни.

В числе мероприятий внесекционной программы — открытая сессия «Бесогон и культура», посвящённая ценностям и смыслам Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Также запланированы дискуссии о музейном пространстве, музыкальном образовании, исторической памяти, цифровом сохранении наследия и инклюзивной культуре.

XII Санкт‑Петербургский международный форум объединённых культур состоится 24–26 сентября 2026 года. Его главная тема — «Объединённые культуры — общие ценности».