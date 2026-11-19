Школьники и студенты всё реже понимают выражения вроде «ахиллесова пята» и «дамоклов меч», рассказала доктор филологических наук, декан филологического факультета УрФУ Анна Плотникова, сообщает «ФедералПресс».

По её наблюдениям, молодым людям всё менее знакомы и русские устойчивые выражения, например «притча во языцех». Школьники и студенты также не всегда узнают фразы из советских фильмов «Служебный роман» и «Ирония судьбы».

«Появляются, конечно, новые цитаты, мемы как новый фольклор, но что от этого останется в языке – мы не знаем», — отметила Плотникова.

Филолог также обратила внимание на то, что из речи уходят слова, связанные с бытом, хозяйством и природой. По её словам, дети могут слышать названия птиц, животных и растений, но не всегда понимают, что они обозначают.