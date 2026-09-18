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Федор Лавров объяснил, почему согласился на роль Шарикова

мастерская 12 Никиты Михалкова
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

В театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» прошла громкая премьера спектакля «Собачье сердце» в постановке режиссера Сергея Газарова.

Постановка мгновенно стала одним из самых обсуждаемых событий театральной Москвы.

Перед зрителем предстаёт роскошная семикомнатная квартира профессора Преображенского с огромной хрустальной люстрой и щедро заставленным обеденным столом: ананасы, сыры, буженина, раки, фруктовые наливки. За столом сидят профессор Преображенский и его ассистент Иван Арнольдович Борменталь. Они ведут неторопливую светскую беседу.

Следующий сюжет - публика видит героев у хирургического стола, на котором лежит собака. Через несколько минут великий эксперимент состоится: пёс Шарик станет Шариковым.

В роли Шарикова - известный актер Фёдор Лавров.

На вопрос, почему он согласился на роль Полиграфа Полиграфовича, Фёдор Лавров ответил: "В первую очередь, конечно, личность режиссёра. Это действительно так, потому что такую роль мне ещё никто не предлагал. И может быть, если бы предложение поступило от кого-то другого, я бы ещё 50 раз подумал. Потому что важны решение, взгляд. С Сергеем Ишхановичем у нас сложились прекрасные творческие, рабочие отношения. И когда вдруг он вымолвил это предложение - сыграть Шарикова, - у меня не было даже секунды на раздумья, потому что не о чем было думать. Я сразу согласился, потому что уже понимал, зная Сергея Ишхановича: это будет увлекательнейшее, удивительное, непростое путешествие, после которого мы выйдем явно обогащёнными. Ну и, конечно, Булгаков и «Собачье сердце». Ещё в юности, когда только вышел фильм, когда я только прочёл это произведение, для меня открылся Михаил Афанасьевич как писатель. И это было огромное потрясение".

Компанию Федору Лаврову на сцене составляют также звезды. Сергей Газаров и Виктор Раков  играют профессора Преображенского в разных составах. Сергей Степанченко - в роли Швондера.

Данила Дзыгар исполняет доктора Борменталя.

По задумке режиссера, в этой постановке у каждого персонажа есть «свой внутренний адвокат». Доктор Борменталь в исполнении Дзыгара — не просто функция или ассистент, а полноценный участник конфликта со своей глубокой человеческой правдой. Данила Дзыгар поделился в беседе  с aif.ru, что очень любит перечитывать повесть Михаила Булгакова. Размышляя о феномене автора, актер отметил,  что Булгаков — гениальный писатель, чьи произведения всегда остаются многослойными и поднимают актуальные во все времена интеллектуальные и культурные вопросы.

«Собачье сердце» Булгаков написал 100 лет назад, но несмотря на долгую историю, повесть пользуется огромным успехом у читателей, поскольку остается произведением вне времени.

Спектакль переосмысляет историю через призму современных технологий, включая тему искусственного интеллекта.

Сатирическая повесть, написанная Михаилом Булгаковым в 1925 году, которую критики называли «острым памфлетом на современность», в 2026 году рассматривается режиссером как исследование идентичности современного человека: выбор творца нового технологичного мира и его ответственность за этот выбор.

Несмотря на внедрение современных технологий - например, образ пса Шарика до операции воссоздан с помощью ИИ, -  спектакль строго сохраняет оригинальный булгаковский текст, костюмы и атмосферу эпохи. При этом персонажам приходится много взаимодействовать со сложной хореографией - в постановке много пластических и танцевальных номеров.

Следующие показы состоятся 18, 24 сентября, а затем 17, 30 октября.

Напомним, Полиграф Полиграфович Шариков — персонаж повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», начальник подотдела очистки Москвы от бродячих животных. «Рождению» героя предшествовала операция, проведённая профессором Филиппом Филипповичем Преображенским, который пересадил гипофиз убитого в пивной дважды судимого алкоголика и балалаечника Клима Чугункина псу Шарику. Фамилия Шариков после публикации «Собачьего сердца» стала нарицательной.
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