Американская актриса Энн Хэтэуэй родила третьего ребенка. О пополнении в семье звезды фильма «Дьявол носит Prada» сообщил портал TMZ, опубликовавший фотографии артистки во время прогулки по Нью-Йорку.

По информации издания, актрису заметили на улицах города во вторник. Новорожденный ребенок находился у нее на груди в специальном слинге. При этом сама Хэтэуэй пока не делала публичных заявлений о рождении малыша и не раскрывала подробности.

У 43-летней актрисы и ее супруга Адама Шульмана уже есть двое сыновей - Джонатан и Джек. Появление третьего ребенка стало новым пополнением в семье знаменитости.

Ранее стало известно, что голливудский актер Брэд Питт не может связаться со своими детьми после расставания с Анджелиной Джоли.