Суд по возвращению картины Винсента Ван Гога «Цветущий Каштан» наследникам бывшего владельца может затянуться на годы. Об этом НСН рассказала экс-директор государственного музея им. Пушкина Елизавета Лихачева.

Ранее газета The New York Times сообщила, что наследники художника требуют от аукционного дома Sotheby's снять полотно с торгов из-за возможной продажи под давлением нацистской Германии. Работа оценивается примерно в 180 миллионов долларов и может считаться самой дорогостоящей картиной мастера.

Лихачева отметила, что требования наследников еврейских коллекционеров, лишившихся своих собраний в 30-е годы из-за принудительной продажи или конфискации, возникают довольно регулярно. Самым крупным делом такого рода она назвала дело коллекционера Гурлитта, который был посредником между нацистами и швейцарскими галеристами. Они покупали эти работы, легализовывали и продавали на Запад.

Наиболее вопиющим случаем эксперт считает историю картины «Золотая Адель», когда наследница владельца, чудом выжившая во время Второй мировой войны, потребовала от Австрии возвращения работы. Страна была вынуждена вернуть полотно, поэтому, по мнению Лихачевой, у Sotheby's есть протокол на подобный случай.

По ее словам, наследникам достаточно заявления, а доказательства на этом этапе не требуются. Дальше будет следствие, и суд решит судьбу картины. Она пояснила, что по умолчанию есть факт добровольной продажи, поэтому истцам придется доказывать, что коллекционер был вынужден продать полотно под давлением. По этой причине разбирательство способно растянуться на годы.

Ранее сообщалось, что наследники еврейской семьи Фишер потребовали отменить аукцион картины Ван Гога.