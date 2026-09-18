Джонни Депп представил свою первую скульптуру в Турции

Голливудский актер Джонни Депп представил свою первую работу в жанре скульптуры на ярмарке Contemporary Istanbul в Турции. Об этом сообщает портал Deadline. Произведение стало новым направлением в творческой деятельности артиста.

Скульптура получила название «Человек-кролик с мечом правды». Работа стала одной из центральных частей экспозиции, размещенной на территории исторической османской верфи.

Посетители смогут увидеть произведение Деппа до конца сентября. Выставка проходит в Стамбуле и объединяет работы современных художников и представителей разных направлений искусства.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп ведёт переговоры по поводу участия в съёмках в шестой части серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря».