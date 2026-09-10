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Духовая музыка и воспитание молодежи. Профессор рассказал о роли оркестров

из личного архива Николая Курова

Духовая оркестровая музыка сегодня становится заметной частью музыкального образования и культурной жизни. О том, какую роль оркестровое исполнительство играет в формировании музыкального вкуса, нравственных ценностей и интереса к отечественной музыкальной традиции, рассказал декан факультета инструментального исполнительского искусства Государственного музыкального педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова, кандидат педагогических наук, профессор Н. Л. Куров.

— Николай Львович, осень — традиционное время, когда проходит одна из очень популярных московских программ «Военные оркестры в парках» . Почему в последнее время все больше получают популярность именно духовые оркестры?

— Сегодня мы наблюдаем удивительный феномен: по всей стране появляется все больше ярких фестивалей духовых оркестров, парады военных духовых оркестров становятся настоящим событием для публики. И отрадно сознавать, что все больше детей для обучения в музыкальных школах выбирают духовые инструменты. Когда десять лет тому назад я с коллегами создавал Московский фестиваль-конкурс «Филевский соловей», я верил в то, что духовая оркестровая музыка обладает огромной притягательной силой и для публики и для самих юных музыкантов, прививая детским душам нравственные ценности и патриотизм. И это не просто красивые слова. Русская светская музыка началась именно с военных духовых оркестров еще при Петре I. Лучшие русские композиторы, такие как Римский-Корсаков, Алябьев, Мясковский, Прокофьев внесли огромный вклад в развитие оркестрового репертуара. Немало военных дирижеров стали авторами самых известных произведений для духовых оркестров. Такие шедевры, как «Амурские волны» Кюсса или «Марш славянки» Агапкина отзываются сильными чувствами в сердцах слушателей. А «Славянская» Симфония № 3 Кожевникова стала настоящим хитов для духовых оркестров по всему миру. Так что мы можем говорить о становлении подлинной русской духовой школы. Силу воспитательного воздействия такого репертуара на юных музыкантов трудно переоценить. Такая музыка не просто отрывает детей от гаджетов, противостоит льющимся с телеэкранов потокам насилия, но соединяясь с особыми вибрациями духовых инструментов , поднимает массу светлых эмоций в детских душах.

— Мы давно уже воспринимаем «Амурские волны» или «Марш славянки» как подлинно народные произведения...

— Да, это так, и в этом месте духовая оркестровая музыка очень тесно переплетается с народной традицией. Русские народные песни в аранжировке для духовых оркестров звучат с новой энергией, они очень популярны. Поэтому мы нашли немало точек соприкосновения с масштабным Фестивалем народных традиций «Хранимые веками», который проводит фонд «Культурный код», и это создает особую синергию, новый пласт народной культуры. В августе начался новый этап отбора исполнителей русской народной и современной фольклорной песни для итогового фестиваля, который дает мощный импульс для того, чтобы русские народные традиции жили и развивались.

— С какого возраста необходимо привлекать юных музыкантов-духовиков к игре в духовых оркестрах?

— Как музыкант, создавший детский духовой оркестр «Филевская фанфара» в Московской школе искусств имени А.А.Алябьева, я поддерживаю включение духового оркестра в программу еще на этапе музыкальной школы. Именно тогда воспитательный эффект проявляется в полной мере. К сожалению, пока это встречается не так часто, как это бы хотелось, и основывается исключительно на энтузиазме отдельных педагогов. Вместе с тем, и в классе, когда педагог остается со своим учеником один на один, он может и должен быть прежде всего воспитателем. В наше время, когда общеобразовательная школа утрачивает воспитательную функцию, оставаясь в большей степени образовательным учреждением, музыкальная школа продолжает хранить традиции, заложенные великими педагогами — способствовать становлению личности. И прежде всего это относится к традициям русской духовой школы, прививающей патриотизм. Именно на это направлена методика Индивидуализации детского музыкального образования, которую я разработал. Она основана на учете особенностей личностного развития, и направлена на поддержку образовательных потребностей и возможностей каждого конкретного ребенка. Воспитательный аспект является ядром этой методики.
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КультураАктуальная классикаНиколай Куроворкестровая музыка
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