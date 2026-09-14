Рассказы о стране Коктебель. Прошла презентация книги Марины Простак

Приглушённый свет, драпировки, свечи, рояль... В такой, коньячной, атмосфере, созданной организаторами в баре «Шаляпин» московского отеля «Метрополь», прошла презентация книги легендарного крымского винодела, коньячного мастера, главного технолога коньячного дома «Коктебель» Марины Простак.

«Моя страна, моя жизнь, моя любовь»

Более 40 лет в профессии и более 40 лет — в Коктебеле. Почти треть истории предприятия, насчитывающего полтора века, стала частью её жизни. В 17 лет работала тяпкой на виноградниках, а потом поднялась по служебной лестнице до главного технолога коньячного производства, став профессионалом, чей авторитет признан далеко за пределами Крыма.

«Коктебель для меня — это целая страна. Это удивительно красивая долина среди голубых вершин. И это моя любимая страна. Почему? Потому что я очень молодой девочкой приехала туда работать. Коктебель — это моя юность, это моя молодость, это становление меня как профессионала, это становление меня как личности. Это тернии и горести, потому что жизнь вообще — такая трудная задача, которую ни один человек никогда ещё не решил без ошибок. Поэтому здесь было всё. Здесь моя жизнь, здесь моя любовь», — поделилась Марина Простак.

Свою книгу она так и назвала: «Моя страна Коктебель. Рассказы о людях и коньяках». Книга очень личностная, хотя в ней есть не только воспоминания автора. Марина Николаевна рассказала, что по крупицам собирала исторические материалы, находя короткие упоминания о Коктебеле то в старинных путеводителях, то в воспоминаниях Александра Грибоедова и Сергея Елпатьевского. Она рассказывает и о греческих колонистах, и о князе Пузанкевиче, и о партизанской части биографии директора предприятия Михаила Македонского.

То есть, помимо моментов, адресующих к профессиональной монографии, и классических мемуарных фрагментов, в книге есть исторические зарисовки, осмысленные через личностное восприятие автора своей страны Коктебель. Но всё повествование сливается воедино — в очень искреннюю личную исповедь.

Фото: Иван Абрамов

Вселенная так хочет

Книга «Моя страна Коктебель. Рассказы о людях и коньяках» выпущена издательством «Лепта Книга», работающим с разными авторами более 25 лет.

«В чём уникальность этой книги? В том, что, будучи корпоративной, она рассказывает нам о человеке, — считает генеральный директор издательства Алексей Головин. — О человеке, который во многом создал современное производство коньяков и на протяжении десятилетий сплачивал трудовой коллектив, проявлял свои лучшие человеческие качества».

А ещё книга наполнена стихами — Волошина, Рождественского — такими, о которых теперь говорят как о крымской поэтической традиции. Автор включила их неспроста: даже суровая «проза» жизни с не отмывающимися от виноградного сока руками и общежитского быта не могла развеять романтическое отношение Простак к месту, в которое её привела судьба.

«Вселенная так хочет, и я должна это выполнять, должна быть целеустремлённой, должна проходить через какие-то тернии», — считает она.

К работе над книгой отношение такое же: «Я должна была это делать, потому что не могу подвести своих коллег, которые были до меня, которые сделали это сумасшедшее дело, первыми создав в Крыму коньячное производство».

Напитки традиционные и неожиданные

Сегодня продукцию Коктебеля знают практически по всему миру, а уж в России эти крымские коньяки много лет считаются неизменным атрибутом достойных собраний. На презентации гостей угощали лучшими образцами 7- и 11-летней выдержки. Но для начала предлагали аперитив, содержащий треть коньяка и две трети настоя лепестков чайной розы — неожиданное, но очень приятное сочетание. Ну а бармен продемонстрировал разнообразие совершенно шедевральных коктейлей, созвучных названиям глав книги: «Там, где рождаются легенды», «Смелый поиск новых решений», «Магия природы, тайны мастерства».

«Мне кажется, история Марины Николаевны, с одной стороны, очень простая — про верность выбранному делу, про верность компании и про какое-то неутомимое желание учиться, искать информацию даже там, где её, казалось бы, нет. Но, с другой стороны, попробуйте такую историю протащить через свою жизнь! — сказал на презентации книги главный редактор журнала Men Today Антон Иванов. — Тут неподалёку марафон идёт, бегут 42 километра, а вот человек преодолел дистанцию в 44 года. Это вызывает восхищение и, как мне кажется, показывает: когда ты отдаёшь всего себя одному делу, ты получаешь гораздо больше».

Автограф-сессия не была предусмотрена программой вечера. Однако некоторые участники всё же подходили к Марине Простак за автографом. Она писала им тёплые пожелания, после которых следовало предупреждение коньячного мастера: «Коньяк — живой продукт. Любите его, но употребляйте с умом».