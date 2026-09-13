Анна Семенович объявила, что впервые готовится выйти замуж

Певица Анна Семенович объявила о помолвке с предпринимателем Денисом Шреером. Она поделилась в соцсетях снимками с кольцом, украшенным крупным камнем, и призналась, что дала согласие на предложение. Об этом пишет URA.RU.

«Сегодня все изменилось. Я сказала "да"», — написала артистка в Instagram*.

Пара встречается уже несколько лет. Для 46-летней Семенович это будет первый брак.

Свадьбу откладывал бракоразводный процесс Шреера. На момент начала отношений с певицей бизнесмен официально состоял в браке. В марте этого года стало известно о его разводе.

Ранее певица Анна Седокова рассказала, почему она решила выйти замуж за футболиста Валентина Белькевича.

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