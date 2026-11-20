Поклонники музыкального критика Сергея Соседова заговорили о его тайном сыне из-за странной незнакомки. Сначала ее с младенцем на руках заметили на похоронах. Она ничего не объясняла, лишь выяснилось, что ее зовут Анна, а малыша — Федор. Как сообщили очевидцы, после похорон на могиле заметили венок с надписью на ленте: «От Анны и Феденьки».

В следующий раз таинственную Анну поклонники Соседова заметили на могиле во время панихиды. В эксклюзивном комментарии aif.ru лично знакомый с Сергеем Соседовым адвокат Андрей Алешкин поделился мнением, кем может быть таинственная незнакомка.

«Насколько мне известно, детей у Соседова не было. Нет информации о том, что кто-нибудь боролся бы за наследство, кто-то пытался что-то взыскивать, взаимодействовать с матерью покойного на предмет получения выгод, выплат, компенсаций. Я могу предположить, что это либо хорошая знакомая, которая таким образом выражает скорбь, либо фанатка. Не думаю, что случайные люди будут ходить туда, которые не знали его», — объяснил адвокат.

Ранее мать музыкального критика Антонина Петровна сообщила в эксклюзивном комментарии aif.ru, что Сергей Соседов не оставлял никакого завещания, все его имущество перешло к ближайшим родственникам по закону.

Напомним, Соседов скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет в результате несчастного случая. Он упал с лестницы в гостинице в Нерюнгри, куда приехал для участия в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Соседов получил тяжелую травму головы, спасти его жизнь врачи не смогли.