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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Адвокат Алешкин: фигуранты дела Долиной могут объявить себя банкротами

Кадр из видео
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Фигуранты дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной могут объявить себя банкротами из-за решения суда о взыскании с них 114 млн рублей. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для aif.ru выразил адвокат Андрей Алешкин.

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Ларисы Долины к фигурантам уголовного дела о мошенничестве и взыскал с них 114 миллионов рублей.

«Я полагаю, что после суда ответчики могут объявить себя банкротами... Если имущество у фигурантов есть, то при их банкротстве Долиной удастся часть денег вернуть», - сказал Алешкин.

По его мнению, шансов взыскать средства с мошенников практически нет. Сама Долина считает так же.

Изначально Долина подавала иск на 176 млн рублей в Балашихинский суд Московской области, но позднее снизила сумму требований до 114 млн рублей, поскольку часть средств уже была присуждена ей решением суда в Йошкар-Оле.

С апреля по июль 2024 года мошенники, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, оказывали психологическое давление на Ларису Долину. В результате певица продала свою пятикомнатную квартиру в московском районе Хамовники за 112 миллионов рублей, а полученные деньги вместе с личными сбережениями перевела на так называемые «безопасные счета». Общая сумма похищенных средств оценивается в более 175 миллионов рублей.
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