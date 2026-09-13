«Последний богатырь. Колобок» заработал более 1 млрд рублей в прокате

Сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова в российском кинопрокате превысили отметку в 1 млрд рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Согласно обнародованной системой информации, общие сборы киноленты составили 1 000 737 825 рублей, в том числе 245 842 724 рубля в первый уикэнд, 192 863 948 рублей во второй. За весь период кинопроката фильм посмотрели более 2 млн 434 тыс. зрителей.

Напомним, показ фильма стартовал в России 6 августа. Режиссером картины «Последний богатырь. Колобок» выступил Антон Маслов. Лента является пятым фильмом киновселенной «Последний богатырь». В день премьеры он заработал более 48 миллионов рублей. Тем самым картина установила рекорд среди летних релизов 2026 года.