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«Последний богатырь. Колобок» заработал более 1 млрд рублей в прокате

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Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова в российском кинопрокате превысили отметку в 1 млрд рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Согласно обнародованной системой информации, общие сборы киноленты составили 1 000 737 825 рублей, в том числе 245 842 724 рубля в первый уикэнд, 192 863 948 рублей во второй. За весь период кинопроката фильм посмотрели более 2 млн 434 тыс. зрителей.

Напомним, показ фильма стартовал в России 6 августа. Режиссером картины «Последний богатырь. Колобок» выступил Антон Маслов. Лента является пятым фильмом киновселенной «Последний богатырь». В день премьеры он заработал более 48 миллионов рублей. Тем самым картина установила рекорд среди летних релизов 2026 года.  
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Культуракинопрокаткассовые сборыфильм колобок
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