Газификация семейных автомобилей. В Госдуме предложили субсидии

Депутат Госдумы Юрий Григорьев выступил с инициативой разработать государственную программу субсидирования установки газобаллонного оборудования на автомобили семей с детьми.

По его словам, с началом учебного года выросла финансовая нагрузка на родителей: детей ежедневно нужно возить в школу, детский сад, на секции и кружки. Переход на газовое топливо, считает парламентарий, может позволить семьям сократить расходы на поездки.

Субсидия, по предложению Юрия Григорьева, могла бы компенсировать семье часть затрат на установку газобаллонного оборудования. Для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, одиноких родителей и семей участников специальной военной операции, по его мнению, необходимо предусмотреть повышенный размер выплаты либо полное покрытие расходов.

Депутат также предложил сделать программу адресной и прозрачной. Заявление, считает он, должно подаваться в упрощенном порядке, а установка оборудования — проводиться только в сертифицированных центрах. Такой подход позволит обеспечить безопасность и контролировать целевое использование средств.

Дополнительным эффектом инициативы парламентарий назвал поддержку отечественной индустрии газового оборудования, создание рабочих мест и снижение выбросов. При успешном запуске программы он также допустил снижение цен на топливо.