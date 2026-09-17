В Австралии полиция начала платить деньги водителям за трезвую езду

Полицейские австралийского города Манджимап (штат Западная Австралия) организовали акцию, в рамках которой автомобилисты, успешно прошедшие проверку на алкоголь, получают подарочные сертификаты номиналом 14 долларов. Об этом сообщает ABC News, материал перевел aif.ru.

В течение текущего месяца правоохранители планируют распределить 100 подобных ваучеров. Как отметил сержант Тайлер Уинтер, инициатива приурочена к периоду футбольных финалов и предстоящих школьных каникул, когда интенсивность дорожного движения существенно возрастает.

«Мы пытаемся отмечать хорошее поведение водителей на фоне очень тяжелой ситуации со смертностью на дорогах в этом году», — пояснил он.

В то же время эксперт в области криминологии Мэттью Морган выразил мнение, что данная программа в большей степени способствует улучшению взаимодействия между стражами правопорядка и населением, нежели реальному снижению уровня управления авто в состоянии опьянения.

Финансирование проекта осуществляет местная организация Holyoake, специализирующаяся на помощи гражданам с зависимостями. По завершении сентябрьского этапа организаторы намерены проанализировать результаты инициативы для принятия решения о ее возможном продлении.

Ранее стало известно, что американец отсудил 500 тысяч долларов за ложное обвинение в нетрезвом вождении.