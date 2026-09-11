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Штрафуют ли в 2026 году за отсутствие аптечки в авто?

Категория:  ПДД и ГИБДД
Ответ редакции
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Нет, в 2026 году за отсутствие аптечки в автомобиле не штрафуют. Это правило действует уже почти три года. Ключевое изменение произошло 1 сентября 2023 года, когда вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27 мая 2023 года № 837. Этим документом требование о наличии аптечки было исключено из Перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства (приложение к ПДД).

Раньше отсутствие аптечки было формальным основанием для запрета эксплуатации авто. Инспектор мог выписать штраф в 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. Этот пункт из перечня убрали, а вместе с ним исчезла и административная ответственность.

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Вместе с тем отмена штрафа не отменила обязанности водителя, попавшего в ДТП с пострадавшими, принять меры к оказанию первой помощи. Это требование пункта 2.6 ПДД и Федерального закона № 323-ФЗ. Кроме того, аптечка может понадобиться не только в ДТП. Порез, ожог, внезапное ухудшение самочувствия пассажира — во всех этих случаях наличие бинтов, жгута и перчаток может оказаться критически важным.
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