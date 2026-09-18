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Эксперт Беленький назвал главный минус автомобилей из Китая

freepik / freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Главным недостатком китайских автомобилей на российском рынке остается их низкая остаточная стоимость, так как популярные кроссоверы из КНР за четыре года теряют от 40 до 55 процентов первоначальной цены. Об этом «Российской газете» рассказал эксперт Борис Беленький.

Специалист отметил, что для японских и европейских моделей этот показатель падения цены ниже, а ситуацию с китайскими машинами усугубляют частые жалобы владельцев на электронику, подвеску и турбомоторы.

Эксперт подчеркнул, что быстрая смена поколений моделей затрудняет доступ к кузовным деталям и технической документации, поэтому способность брендов выстроить предсказуемый сервис станет определяющим фактором их удержания на вторичном рынке. По его прогнозам, текущая доля китайских марок на вторичном рынке составляет около 6,6 процента и к концу 2026 года может приблизиться к 10-12 процентам при условии сохранения темпов роста. В 2027 году ожидается более активный импорт трехлетних китайских машин, включая гибриды и электромобили, что станет новым вызовом с точки зрения адаптации сервисной инфраструктуры и оценки рисков для покупателей.

Ранее эксперт Игорь Серебряков сказал, стоит ли покупать зимние шины китайских марок.
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