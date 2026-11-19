Десять человек стали жертвами масштабной аварии с участием пассажирского автобуса и топливной цистерны в Пакистане. Об этом сообщили представители местных правоохранительных органов.

По имеющимся данным, транспортное средство двигалось по маршруту из города Турбат в Карачи. В момент столкновения с автоцистерной произошел пожар, пламя мгновенно охватило обе машины, из-за чего находившиеся внутри люди оказались заблокированы в салоне.

К ликвидации последствий ЧП были оперативно привлечены экстренные службы. Спасателям удалось вытащить из завалов 27 пострадавших, которые в срочном порядке были госпитализированы в медучреждение города Ормара.

Ранее сообщалось, что в Пакистане 11 человек погибли при падении микроавтобуса в реку.