При активной эксплуатации шины электромобилей изнашиваются в среднем на 10–20% быстрее, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, рассказал автомобильный эксперт Евгений Ладушкин в беседе с RT.

Руководитель экспертной компании LEM Solution объяснил это в том числе большей массой машины из-за батареи. Кроме того, электромобиль способен мгновенно передавать на колёса большой крутящий момент, что при резких стартах провоцирует пробуксовку.

Дополнительную нагрузку на покрышки, по словам Ладушкина, создаёт рекуперативное торможение. В городских условиях электромобиль может замедляться двигателями там, где машина с ДВС двигалась бы накатом.

При этом основным фактором эксперт назвал стиль вождения. По его оценке, при аккуратной езде без резких стартов и постоянных пробуксовок разница в износе шин может быть практически незаметна.