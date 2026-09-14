Маск заявил, что SpaceX будет запускать на орбиту ИИ-суперкомпьютеры

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания SpaceX планирует уже в следующем году начать вывод на орбиту ИИ-суперкомпьютеров NVIDIA Vera Rubin NVL72. Речь идет о высокопроизводительных системах, предназначенных для задач, связанных с искусственным интеллектом.

По словам Маска, вероятность реализации такого проекта в 2027 году оценивается им как очень высокая. Заявление предприниматель сделал в социальной сети X*, не уточнив конкретные сроки первых запусков и количество вычислительных систем, которые планируется отправить в космос.

Проект может стать одним из направлений по расширению возможностей орбитальной инфраструктуры для работы с искусственным интеллектом. При этом SpaceX пока не раскрыла дополнительные технические параметры предполагаемых запусков и формат размещения оборудования на орбите.

Ранее Илон Маск обратил внимание на собственные предупреждения об опасности искусственного интеллекта, прозвучавшие ещё 12 лет назад.

*Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.