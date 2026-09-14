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Возлюбленная сына вице-президента Колумбии умерла после полумарафона

Commons.wikimedia.org
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Двадцатилетняя студентка Хулиана Авила Сауда скончалась во время полумарафона, который проводился в колумбийском городе Медельин, сообщил портал Need To Know.

Девушка, которая встречалась со старшим сыном вице-президента страны Хосе Мануэля Рестрепо, приехала на мероприятие из Боготы. Инцидент с Саудой произошёл 6 сентября. Приблизительно за 5 километров до финиша она упала в обморок.

Участницу полумарафона госпитализировали и направили в реанимацию. Врачи пытались спасти ей жизнь около суток, но в итоге она умерла вечером 7 сентября. По словам медиков, у пациентки три раза останавливалось сердце.

Ранее девушка не жаловалась на проблемы со здоровьем. Студентка училась на медика. Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья выразил соболезнования родным и близким покойной, включая вице-президента страны и его сына Хулиана.

На полумарафоне в Медельине произошёл ещё один инцидент. У бегуна с эпилепсией случился тяжёлый приступ. При этом медики смогли стабилизировать его состояние.

Напомним, в октябре 2025 года стало известно о смерти одного из участников лондонского полумарафона Royal Parks. Бегун Кори Расселл потерял сознание незадолго до финиша и впоследствии скончался в больнице.

В июне сообщалось, что во время легкоатлетического пробега «Невский пятачок» в Ленинградской области умер один из участников соревнования. Мужчина бежал дистанцию 10 километров. Организаторы забега отмечали, что причиной его смерти стала сердечная недостаточность.
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СпортКолумбияполумарафонсмерть спортсмена
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