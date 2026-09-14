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Российские легкоатлеты направили письмо в ООН и МОК с просьбой о допуске

www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Семнадцать российских легкоатлетов направили письмо в ООН, Международный олимпийский комитет и World Athletics с просьбой повлиять на действующий запрет на их участие в международных соревнованиях.

Обращение опубликовала в социальных сетях российская легкоатлетка Полина Кнороз.

Авторы письма заявили, что на протяжении многих лет не имеют возможности выступать на международных турнирах и реализовать свои спортивные цели. Они призвали международные организации прекратить, как они считают, дискриминацию российских спортсменов и разрешить им участие в соревнованиях.

Спортсмены также отдельно обратились к ООН, МОК и World Athletics с просьбой услышать их позицию.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики подала в Спортивный арбитражный суд иск к World Athletics из-за действующих санкций. До этого ВФЛА также обжаловала решение о продлении недопуска российских легкоатлетов к международным турнирам. 
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