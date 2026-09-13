Александр Зверев впервые выиграл US Open

Представитель Германии Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата США по теннису. В финале турнира в Нью-Йорке он встретился с американцем Беном Шелтоном, который перед началом соревнований занимал восьмую позицию посева, тогда как немец был первым номером.

Матч завершился победой Зверева со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Немец уверенно начал встречу и выиграл первые два сета, после чего Шелтону удалось сократить отставание. Однако в четвертой партии Зверев вновь перехватил инициативу и довел игру до победы.

Для Зверева этот титул стал вторым на турнирах Большого шлема. В 2026 году он также выиграл Roland Garros. Всего немецкий теннисист шесть раз выходил в финалы мейджоров, причем три таких матча пришлись на текущий сезон. На Australian Open он остановился в полуфинале, уступив будущему чемпиону турнира испанцу Карлосу Алькарасу.

Ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина победила белоруску Арину Соболенко в финале US Open, который проходит в Нью-Йорке. В решающем матче вторая ракетка турнира взяла верх над первой со счетом 6:4, 5:7, 6:2 и завоевала свой третий титул на турнирах Большого шлема.