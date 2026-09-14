Земля загорелась под боевиками у Орехова: главная новость СВО 14 сентября

В ночь на 14 сентября по всей Украине прогремели мощные взрывы. Эпицентром ударов стала и подконтрольная ВСУ часть Запорожской области.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью ударов.

Напомним, по данным военкоров, Украину минувшей ночью накрыли десятки взрывов. Под удар попали ключевые объекты украинских боевиков.

Прилеты были зафиксированы в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской областях. Уточняется, что по Харьковской области за сутки было нанесено не менее девяти ударов УМПК, шести ударов из РСЗО и как минимум 155 ударов беспилотниками.

Взрывы прогремели и в Запорожской области. Около 5 утра было зафиксировано пять ударов авиабомбами в окрестностях Орехова. Еще два аналогичных взрыва прогремели спустя час.

«Сегодня мы нанесли удары по элементам критической инфраструктуры. Это промышленные военные объекты, объекты транспортной логистики ВСУ, в том числе железнодорожные узлы. И, конечно, же по объектам энергетики - это электричество и нефть», - пояснил военный эксперт.

Ореховское направление стало одной из горячих точек на карте спецоперации. Военкоры сообщают, что «серая зона» в Запорожской области стремительно расширяется и уже занимает почти половину города. Бои идут в окрестностях Орехова, а российские военные продолжают успешное наступление.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что на этом участке работают сразу две группировки войск. Это «Днепр», который наступал с юга на север, и «Восток», который наступает с востока на запад.

Орехов - это мощно укрепленный оборонительный узел, который строили еще в советские годы с расчетом на ядерную войну. Под землей есть разветвленная сеть убежищ, где сейчас укрываются боевики ВСУ.