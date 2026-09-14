Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: 1 минута
148

Washington Post: центр Кеннеди может закрыться из-за нехватки средств

кадр видео
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне может столкнуться с закрытием уже 15 сентября из-за серьезных финансовых проблем. Как пишет The Washington Post со ссылкой на документы организации, одним из возможных условий привлечения необходимого финансирования может стать возвращение имени президента США Дональда Трампа на фасад здания.

Перед специальным заседанием совет попечителей распространил 57-страничный документ, в котором говорится о близком финансовом кризисе центра. Трамп ранее предложил содействовать привлечению средств, однако для этого, по данным издания, организации может потребоваться публично признать его вклад в сохранение учреждения.

Попечителям представили десять вариантов формулировок для размещения на внешней стороне здания, связанных с участием президента в его восстановлении и финансировании.

Помимо финансового положения, на заседании планируется обсудить срочный ремонт центра. После сильного шторма 4 сентября часть штукатурки обрушилась с потолка, а последующая проверка выявила еще несколько участков с повреждениями и значительную коррозию конструктивных элементов. В документах состояние здания оценивается как представляющее угрозу для его дальнейшей эксплуатации.

Ранее сообщалось, что доходы Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне значительно сократились после решения попечительского совета добавить к названию имя президента США Дональда Трампа.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоДональд ТрампСША
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть