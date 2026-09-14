Washington Post: центр Кеннеди может закрыться из-за нехватки средств

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне может столкнуться с закрытием уже 15 сентября из-за серьезных финансовых проблем. Как пишет The Washington Post со ссылкой на документы организации, одним из возможных условий привлечения необходимого финансирования может стать возвращение имени президента США Дональда Трампа на фасад здания.

Перед специальным заседанием совет попечителей распространил 57-страничный документ, в котором говорится о близком финансовом кризисе центра. Трамп ранее предложил содействовать привлечению средств, однако для этого, по данным издания, организации может потребоваться публично признать его вклад в сохранение учреждения.

Попечителям представили десять вариантов формулировок для размещения на внешней стороне здания, связанных с участием президента в его восстановлении и финансировании.

Помимо финансового положения, на заседании планируется обсудить срочный ремонт центра. После сильного шторма 4 сентября часть штукатурки обрушилась с потолка, а последующая проверка выявила еще несколько участков с повреждениями и значительную коррозию конструктивных элементов. В документах состояние здания оценивается как представляющее угрозу для его дальнейшей эксплуатации.

Ранее сообщалось, что доходы Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне значительно сократились после решения попечительского совета добавить к названию имя президента США Дональда Трампа.