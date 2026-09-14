В Харьковской области продолжается зачистка украинских боевиков, попавших в волчанский котел. Киев неохотно перекидывает военных с других направлений на помощь тем, кто окружен. Зеленский обрек боевиков на гибель.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно об обстановке на месте.

Напомним, по данным военкоров, Украину минувшей ночью накрыли десятки взрывов. Прилеты были зафиксированы в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской областях.

Уточняется, что по Харьковской области за сутки было нанесено не менее девяти ударов УМПК, шести ударов из РСЗО и как минимум 155 ударов беспилотниками.

Матвийчук отметил, что Харьковская область продолжает оставаться эпицентром мощных взрывов из-за зачистки ВСУ в волчанском котле.

«Если мы посмотрим на карту в районе Волчанска и села Липцы Харьковской области, то именно там идет уничтожение окруженной группировки украинских боевиков. Противник пытается перебросить с запорожского направления силы и средства для разблокирования этой группировки. Наши военные на этих направлениях действуют так, чтобы затруднить выдвижение резервов ВСУ и уничтожить все то, что они несут», - пояснил военный эксперт.

Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко ранее сообщил, что ситуация в волчанском котле для боевиков ежедневно ухудшается.

По его словам, единственный выход для боевиков в котле - это сдача в российский плен. В противном случае они будут уничтожены.

1 сентября президент России Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки ВСУ численностью до 2 тысяч человек в северо-восточной части Харьковской области. Российский лидер подчеркнул, что ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области минимум на 20 км.