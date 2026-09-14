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ВС РФ ведут бои за село Малая Волчья в районе «котла» в Харьковской области

Минобороны РФ
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Российские военные ведут бои за населенный пункт Малая Волчья в районе «котла» в Харьковской области, в который попали боевики ВСУ. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

«Ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области», — следует из сводки российского оборонного ведомства. 

За сутки ВСУ при попытке вырваться из окружения в районе харьковского села Черное потеряли до 60 солдат и бронемашину с личным составом.

Напомним, взятые в волчанский котёл солдаты ВСУ оказались на грани полного уничтожения. В воскресенье ВС России поразили группировку ВСУ внутри котла в районе населенных пунктов Бударки, Малая Волчья и Бузово Харьковской области.

Ранее стало известно, что в «резниковском котле», который охватывает более 400 кв. км, находятся до 1700 украинских националистов. Командование ВСУ в попытке исправить ситуацию, бросает на убой подразделения националистов.
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ОбществоВС РФкотел в Харьковской области
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