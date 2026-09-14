В Твери открылся первый в России бесплатный парк аттракционов

В Твери открыли первый в России бесплатный парк аттракционов и развлечений. Об этом, выступая на его открытии, заявил губернатор Тверской области Виталий Королев.

Парк начал работать на территории Городского сада, где прошла масштабная реконструкция. На площади 5,5 гектара были обновлены инженерные сети, высажен ландшафтный парк, обустроены детская площадка и зона отдыха. Реализацией проекта занималась автономная некоммерческая организация (АНО) «Евразия».

«В Горсаду мы запустили 11 аттракционов, вход на которые будет абсолютно свободным. Наш Городской сад — первый в России бесплатный парк аттракционов», — подчеркнул Королев.

Торжественное открытие обновленного Горсада состоялось накануне, 13 сентября.