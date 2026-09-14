В горах Сочи нашли тело пропавшего около недели назад фотографа

Турист из Москвы погиб во время одиночного похода в горах Сочи. Об этом сообщили в группе «Типичный Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что 27-летний Макарий Бекшаев отправился в самостоятельное путешествие 2 сентября по маршруту от каньона Псахо в направлении Воронцовки. Планировалось, что он завершит поход 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи. Однако в назначенный срок турист не вышел на связь, после чего были организованы поисковые мероприятия с участием спасателей и родственников.

«Сегодня стало известно, что его обнаружили погибшим. По предварительной информации, во время похода молодой человек сорвался с обрыва», — говорится в публикации.

Известно, что погибший регулярно совершал горные походы и до этого уже посещал район каньона Псахо.

Бекшаев учился в филиале ВГИКа в Сергиевом Посаде и был профессиональным фотографом, в чьем портфолио значились победы в ряде творческих конкурсов.

Ранее стало известно об исчезновении спортсменки во время тренировки в горах.