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Удар возмездия накрыл боевиков: волчанский котел стал могилой для ВСУ

Кадр видео / Минобороны РФ
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В ночь на 14 сентября по всей Украине прогремели мощные взрывы. Эпицентрами ударов стали Харьковская область и подконтрольная ВСУ часть Запорожской области. 

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью ударов. 

Напомним, по данным военкоров, Украину минувшей ночью накрыли десятки взрывов. Под удар попали ключевые объекты украинских боевиков. 

Прилеты были зафиксированы в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской областях. Уточняется, что по Харьковской области за сутки было нанесено не менее девяти ударов УМПК, шести ударов из РСЗО и как минимум 155 ударов беспилотниками. 

Матвийчук отметил, что Харьковская область продолжает оставаться эпицентром мощных взрывов из-за зачистки ВСУ в волчанском котле. 

Взрывы также прогремели и в Запорожской области. Около 5 утра было зафиксировано пять ударов авиабомбами в окрестностях Орехова. Еще два аналогичных взрыва прогремели спустя час. 

«Сегодня мы нанесли удары по элементам критической инфраструктуры. Это промышленные военные объекты, объекты транспортной логистики ВСУ, в том числе железнодорожные узлы. И, конечно, же по объектам энергетики - это электричество и нефть», - пояснил военный эксперт.

Ранее стало известно, какой ответ получил Киев на атаки РФ. 
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