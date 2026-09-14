Удар возмездия накрыл боевиков: волчанский котел стал могилой для ВСУ

В ночь на 14 сентября по всей Украине прогремели мощные взрывы. Эпицентрами ударов стали Харьковская область и подконтрольная ВСУ часть Запорожской области.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью ударов.

Напомним, по данным военкоров, Украину минувшей ночью накрыли десятки взрывов. Под удар попали ключевые объекты украинских боевиков.

Прилеты были зафиксированы в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской областях. Уточняется, что по Харьковской области за сутки было нанесено не менее девяти ударов УМПК, шести ударов из РСЗО и как минимум 155 ударов беспилотниками.

Матвийчук отметил, что Харьковская область продолжает оставаться эпицентром мощных взрывов из-за зачистки ВСУ в волчанском котле.

Взрывы также прогремели и в Запорожской области. Около 5 утра было зафиксировано пять ударов авиабомбами в окрестностях Орехова. Еще два аналогичных взрыва прогремели спустя час.

«Сегодня мы нанесли удары по элементам критической инфраструктуры. Это промышленные военные объекты, объекты транспортной логистики ВСУ, в том числе железнодорожные узлы. И, конечно, же по объектам энергетики - это электричество и нефть», - пояснил военный эксперт.

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