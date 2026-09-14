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Убегавший от полиции пьяный отец уронил детей в болото с аллигаторами

Public Domain
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Житель американского штата Флорида уронил своих малолетних детей в болото, кишащем аллигаторами, пытаясь скрыться от полицейских. Об этом сообщает New York Post, материал перевел aif.ru.

Инцидент произошел в среду, 9 сентября, в городе Лейкленд. По имеющимся данным, нетрезвый 27-летний Айзек Кинси совершил наезд на дорожный знак на территории строительной площадки, после чего покинул место аварии, забрав с собой двоих детей в возрасте двух лет и десяти месяцев.

Стражи правопорядка, обнаружив в салоне брошенного авто детские удерживающие устройства, организовали преследование. Мужчина пытался скрыться по лесистой и заболоченной местности, в ходе чего неоднократно падал, роняя детей. Зафиксированные с дронов кадры демонстрируют, как подозреваемый спотыкается, а малыши оказываются в воде.

Для спасения детей и задержания отца сотрудникам полиции потребовалось преодолеть густые заросли. Несовершеннолетние были доставлены в клинику для прохождения обследования.

Кинси также был госпитализирован. В дальнейшем он признался, что управлял машиной в нетрезвом виде и без водительского удостоверения.

В настоящее время мужчине предъявлены обвинения по восьми статьям о правонарушениях небольшой тяжести и трем тяжким преступлениям, в число которых входит жестокое обращение с детьми.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии мужчина открыл стрельбу по полицейским.
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Обществомалолетние детиАллигаторпогоня за преступникомзадержание преступника
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