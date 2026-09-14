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TMZ: смерть экс-невесты Кличко Панеттьери могла наступить от наркотиков

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Причиной смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, известной также как бывшая невеста боксера Виталия Кличко, могла стать передозировка наркотическими веществами. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Накануне телеканал ABC News сообщил, что к расследованию обстоятельств гибели артистки подключилось Управление по борьбе с наркотиками США (DEA).

«Хайден Панеттьери приняла одну таблетку, ставшую фатальной, в день своей гибели», — отмечается в сообщении.

По версии нескольких правоохранителей, речь идет об оксикодоне, который был смешан с фентанилом.

На текущий момент официальные результаты токсикологической экспертизы еще не опубликованы, однако следствие рассматривает употребление данного препарата в качестве основной рабочей версии произошедшего.

Актриса скончалась в возрасте 36 лет. О ее смерти 17 августа сообщил представитель семьи Панеттьери.

Ранее стало известно, что наследство Панеттьери может получить ее 11-летняя дочь.
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Обществопередозировка наркотикамиамериканские актерыХайден ПанеттьериВладимир Кличко
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