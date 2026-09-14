TMZ: смерть экс-невесты Кличко Панеттьери могла наступить от наркотиков

Причиной смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, известной также как бывшая невеста боксера Виталия Кличко, могла стать передозировка наркотическими веществами. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Накануне телеканал ABC News сообщил, что к расследованию обстоятельств гибели артистки подключилось Управление по борьбе с наркотиками США (DEA).

«Хайден Панеттьери приняла одну таблетку, ставшую фатальной, в день своей гибели», — отмечается в сообщении.

По версии нескольких правоохранителей, речь идет об оксикодоне, который был смешан с фентанилом.

На текущий момент официальные результаты токсикологической экспертизы еще не опубликованы, однако следствие рассматривает употребление данного препарата в качестве основной рабочей версии произошедшего.

Актриса скончалась в возрасте 36 лет. О ее смерти 17 августа сообщил представитель семьи Панеттьери.

Ранее стало известно, что наследство Панеттьери может получить ее 11-летняя дочь.