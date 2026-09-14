Стало известно, откуда запустили БПЛА для атаки на Новороссийск

Вражеские беспилотники в сторону Новороссийска в ночь на 14 сентября могли запустить из определенной части Украины, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Ростовской, Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем и другими регионами РФ.

В Новороссийске глава города Андрей Кравченко объявил угрозу атаки беспилотников накануне вечером - в 23:39. Мэр порекомендовал укрыться в комнатах без окон, а тем, кто находится на улице, посоветовал спуститься на цокольные этажи и в подземные переходы.

«Беспилотники в сторону Новороссийска могли запустить с южных территорий. Это, скорее всего, Николаевская область или часть Херсонской области, которая пока находится под контролем Киева. Но наши военные хорошо сбивают дроны», - пояснил военный эксперт.

Ранее стало известно, что гигантские потери потрясли ВСУ и НАТО.