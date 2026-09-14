Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: меньше минуты
425

Спасатели нашли 70-летнего туриста, который неделю выживал на острове

Thomas Koehler / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В штате Мичиган спасатели нашли живым 70-летнего туриста Крейга Берга, который неделю выживал на острове, сообщает ABC News.

Мужчина исчез 5 сентября во время похода по территории национального парка Isle Royale. В поисках участвовали полиция штата, кинологи и Береговая охрана США. Обнаружить его удалось благодаря другим туристам, находившимся в этом районе.

По данным властей, Берг получил травмы и страдал от переохлаждения, но оставался в сознании.

Полиция и Береговая охрана поблагодарили всех участников операции, отметив, что спасение стало возможным благодаря совместной работе экстренных служб и туристов. Дополнительные подробности о состоянии мужчины и обстоятельствах его исчезновения пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Индонезии погибла 29-летняя туристка из Австралии. Девушка сорвалась со скалы на пляже Келинкинг.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоостровСША
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть