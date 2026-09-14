Спасатели нашли 70-летнего туриста, который неделю выживал на острове

В штате Мичиган спасатели нашли живым 70-летнего туриста Крейга Берга, который неделю выживал на острове, сообщает ABC News.

Мужчина исчез 5 сентября во время похода по территории национального парка Isle Royale. В поисках участвовали полиция штата, кинологи и Береговая охрана США. Обнаружить его удалось благодаря другим туристам, находившимся в этом районе.

По данным властей, Берг получил травмы и страдал от переохлаждения, но оставался в сознании.

Полиция и Береговая охрана поблагодарили всех участников операции, отметив, что спасение стало возможным благодаря совместной работе экстренных служб и туристов. Дополнительные подробности о состоянии мужчины и обстоятельствах его исчезновения пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Индонезии погибла 29-летняя туристка из Австралии. Девушка сорвалась со скалы на пляже Келинкинг.