Сотни ударов расплаты растерзали ВСУ за РФ: главная новость СВО 14 сентября

Сотни украинских беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 14 сентября. Ответ последовал незамедлительно.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны и какой ответ получил киевский режим.

Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Ростовской, Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем и другими регионами РФ.

В частности, в Новороссийске угрозу атаки беспилотников объявили накануне вечером - в 23:39. Мэр города Андрей Кравченко порекомендовал укрыться в комнатах без окон, а тем, кто находится на улице, посоветовал спуститься на цокольные этажи и в подземные переходы.

«Беспилотники в сторону Новороссийска могли запустить с южных территорий. Это, скорее всего, Николаевская область или часть Херсонской области, которая пока находится под контролем Киева. Но наши военные хорошо сбивают дроны», - пояснил военный эксперт.

Атаке подвергся и город Сочи. Там не обошлось без пострадавших. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Одного из взрослых госпитализировали, остальным оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

«Беспилотники в сторону Сочи могли запустить с южных территорий - Николаевская область или часть Херсонской области, которая пока находится под контролем Киева», - пояснил военный эксперт.

Дандыкин отметил, что в последнее время тактика ВСУ по запуску дронов несколько изменилась. Они пытаются сосредоточиться только на некоторых регионах, поскольку сил и средств для масштабных атак у них нет.

«На все направления у них не хватает ни сил, ни возможностей. Они пытаются запускать БЭКи еще, прямо на пляжи, по мирным жителям. Но наши военные сбивают их. Киев пытается угрожать ракетами, якобы новую ракету они изобрели, но те же “Фламинго” мы, например, успешно сбиваем», - пояснил специалист.

Военный эксперт подчеркнул, что ответ последовал незамедлительно.

«Ответы идут всегда. Они начали запускать БЭКи прямо на пляж, видимо, Дональд Трамп попросил Киев не бить по НПЗ, поскольку американцы из-за этого испытывают трудности. Мы после атак переориентировали все на внутренний рынок, и без наших ресурсов им тяжко. Зеленский, конечно, все равно пытается напакостить, прикрываясь своими европейскими кураторами. Но ответные удары идут довольно мощные. По Западной Украине наносятся удары, сотни беспилотников летят туда. В Киеве и Одессе по военным объектам прилетает», - пояснил военный эксперт.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, расчеты ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» ударили по зданию телекоммуникационной компании «Киевстар», предоставляющей услуги мобильной связи и интернета, в том числе в интересах ВСУ.

Ранее стало известно, что гигантские потери потрясли ВСУ и НАТО.