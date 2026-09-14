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Самый жёсткий ответ за горящие бензовозы погрузит во тьму всю Украину

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Об атаке ВСУ на бензовозы, перевозившие дизельное топливо для нужд Запорожской АЭС, сообщил глава «Росатома». Он отметил, что комбинированные удары нанесли в непосредственной близости к периметру атомной станции. Двое военнослужащих погибли, большое число бойцов получили ранения, в том числе тяжёлые.

В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что Киев использует ЗАЭС для нагнетания ситуации.

«Они все хотят, чтобы эта электростанция перешла им, а если не им, то под международное управление. Идет так называемая игра в долгую, поэтому противник наносит такие удары, совершает террористические акты в отношении атомной электростанции. Они не глупые, они знают, что разрушение реактора повлечёт, конечно же, удар по Европе, которая им этого никогда не простит. А такими провокациями, террористическими актами они пытаются создать ситуацию, чтобы тема не уходила с мировой повестки», — сказал он.

Ответом на атаку на бензовозы, по словам Матвийчука, станут плановые систематические боевые действия.

«Цели — элементы критической инфраструктуры Украины. На сегодняшний день в Киевской области практически более половины энергетических систем выведены из строя. Многие районы Украины находятся в режиме блэкаута. Железнодорожный транспорт перестал выполнять свои функции. Украина сейчас ощущает весь негатив от последствий наших ударов», — уточнил он.

Одной из первоочередных задач российских военных является уничтожение украинского ВПК и связанной с ним инфраструктуры, логистики ВСУ и других объектов. Российская армия ведет систематическую работу в этом направлении, нанося удары по выявленным целям высокоточным вооружением.
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