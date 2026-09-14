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Российские войска поразили два сухогруза в порту Одессы

Russian Defence Ministry / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам логистики и противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С целью ограничения логистических возможностей ВСУ российские военные применили беспилотные летательные аппараты «Герань-4 Сикер» по двум судам типа «сухогруз» в порту Одессы. Как уточнили в ведомстве, после атаки на судах возник пожар. Министерство также опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара.

Кроме того, армия России уничтожила две радиолокационные станции противовоздушной обороны ВСУ. Удары были нанесены по РЛС типа 35Д6 в районе Одессы и в населенном пункте Калуга в Николаевской области.

«Обе РЛС в результате удара уничтожены», — подчеркнули в Минобороны РФ. Российское военное ведомство также продемонстрировало кадры этой операции.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Широкое и Шевченково в Харьковской области.
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