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Россиянам объяснили, как получить шенгенскую визу в 2026 году

Елизавета Безуленко / АиФ
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Евросоюз изменил порядок паспортного контроля на внешних границах Шенгенской зоны. Десять стран получили возможность временно смягчать требования новой цифровой системы въезда и выезда (EES). Причиной стали технические сбои и опасения, что обязательная биометрическая проверка приведет к огромным очередям в аэропортах. Об этом пишет URA.RU.

Льготный период завершился 6 сентября, но из-за проблем с ПО и жалоб авиакомпаний послабления решено продлить. Среди стран с особыми условиями — Франция и Италия, а Испания в список не вошла.

Для россиян это означает, что процедура на разных границах может отличаться: где-то путешественника ждет полный биометрический контроль, а где-то — более мягкая схема. Туристам советуют закладывать дополнительное время на паспортный контроль. Проблемы с EES повлияли и на запуск системы электронных разрешений ETIAS, введение которой теперь ожидается в конце 2026-го или в 2027 году.

Шенгенские визы россиянам по-прежнему выдают, но условия ужесточились. Сроки выросли, сборы увеличились, а консульства тщательнее проверяют документы. Среди стран, куда можно оформить визу, — Италия, Франция, Венгрия, Испания и Греция. При этом Польша, Латвия, Эстония, Литва, Нидерланды, Лихтенштейн и Люксембург туристические визы россиянам больше не выдают.

Консульский сбор для заявителей старше 12 лет составляет 90 евро, для детей от шести до 12 лет — 45 евро.

Подать документы можно не раньше, чем за полгода и не позднее, чем за 15 дней до поездки, но из-за возросших сроков обработки визой рекомендуют заниматься за полтора месяца до выезда. Рассмотрение может занимать от 15 до 45 рабочих дней.

Ранее стало известно, что 4 страны Евросоюза перестанут признавать российские небиометрические паспорта.
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ОбществовизашенгенЕСЕвросоюз
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