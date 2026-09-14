Раскрыто место запуска БПЛА для атаки на Сочи, где пострадал ребенок

Сотни украинских беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 14 сентября. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны в сторону Сочи.

Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Ростовской, Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем и другими регионами РФ.

В частности, оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Уточняется, что одного из взрослых госпитализировали, остальным оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

Кроме того, в результате атаки повреждены три частных дома. На местах работают оперативные и специальные службы.

«Беспилотники в сторону Сочи могли запустить с южных территорий - Николаевская область или часть Херсонской области, которая пока находится под контролем Киева», - пояснил военный эксперт.

Дандыкин отметил, что в последнее время тактика ВСУ по запуску дронов несколько изменилась. Они пытаются сосредоточиться только на некоторых регионах, поскольку сил и средств для масштабных атак у них нет.

«На все направления у них не хватает ни сил, ни возможностей. Они пытаются запускать БЭКи еще, прямо на пляжи, по мирным жителям. Но наши военные сбивают их. Киев пытается угрожать ракетами, якобы новую ракету они изобрели, но те же “Фламинго” мы, например, успешно сбиваем», - пояснил специалист.

Ранее стало известно, откуда запустили БПЛА для атаки на Новороссийск.