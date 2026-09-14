Расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Восток» нанесли удары по технике украинских формирований в Запорожской области.

Как сообщили в Минобороны России, в результате атак были уничтожены бронетранспортеры французского и американского производства, что, по утверждению ведомства, позволило сорвать ротацию подразделений ВСУ.

Разведывательные беспилотники выявили перемещение украинской техники к передовым позициям. Военнослужащих, по данным Минобороны, небольшими группами перебрасывали на бронетранспортерах, боевых бронированных машинах и автомобилях к подготовленным рубежам для дальнейших действий.

Ударные БПЛА поразили французские VAB и американские M113, а также боевые машины HMMWV и автомобильную технику с личным составом. Российское ведомство заявило, что техника уничтожалась на маршрутах выдвижения, при попытках укрыться в лесополосах и при приближении к районам сосредоточения.

Ранее российские войска нанесли групповые удары по украинским логистическим центрам, через которые поставлялись и распределялись военные грузы.